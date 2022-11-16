Число ипотечных сделок снижается в Москве

Столичное управление Росреестра зафиксировало в октябре снижение на 5,2% числа зарегистрированных ипотечных договоров в сравнении с показателями предыдущего месяца. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

По данным Росреестра, октябре 2022 года зарегистрировано 9 265 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. В сентябре было заключено 9 776 сделок с привлечением кредитных средств. При этом октябрьские показатели на 13% меньше данных десятого месяца 2021 года (10653 сделок).

«Несмотря на снижение в октябре показателей по общей выдаче ипотек в Москве, столица сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в октябре составил 27,3 миллиарда рублей – это 22,2% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму более 725 миллиардов рублей», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов считает, что октябрьское снижение лежит в приемлемом диапазоне движения сделок на рынке недвижимости, поскольку «в данном вопросе граждане максимально осторожно и взвешенно принимают решения». По его данным, в октябре значительная часть ипотечных сделок сместилась в сторону покупки квартир на вторичном рынке.

Всего с начала года в столице зарегистрирован 88 631 ипотечный договор, что на 13,9% меньше, чем в аналогичный период 2021 года (103 030), и на 11,1% больше января- октября 2020 года (79 771).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»