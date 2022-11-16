До 10 сантиметров снега выпало в Москве

Около 5-10 сантиметров снега выпало в Москве минувшей ночью, до конца недели снегопады продолжатся. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столичном регионе сформировался снежный покров! В Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 5 см, на других столичных метеостанция снега намело еще больше – на Балчуге – 7 см, в Тушино – 10 см, а это климатические показатели первой декады декабря. До конца недели снегопады продолжатся и будут только усиливаться, из-за чего вырастут настоящие зимние сугробы – к воскресенью снегомерная линейка утонет на глубину 15-20 см, а это норма конца декабря», – отметил метеоролог.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в Подмосковье также ночью выпало около 5 см снега. Во время ночного дежурства дорожные службы очистили и обработали противогололёдными материалами больше 10,1 тысячи км дорог. Дорожники предупредили, что в регионе сегодня ожидается устойчивый минус, местами возможна гололедица. В четверг и пятницу вновь прогнозируется снег.

Москва, Андрей Дорофеев

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