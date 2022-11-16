Комлесхоз Подмосковья запустил цикл советов по выживанию в лесу

Комитет лесного хозяйства Московской области запустил в своем Telegram-канале цикл советов по выживанию в лесу. Пользователям расскажут, что делать, если не работает телефон и недоступен Интернет, сообщила сегодня пресс-служба комитета.

«Многие из нас – городские жители, для которых поход в лес, прогулка на природе или турпоход не представляются чем-то опасным или сложным. Поэтому изучение правил поведения на природе или в различных внештатных ситуациях отходит на второй план, так как в них нет необходимости или на это просто не хватает времени. Мы решили это исправить. В легкой форме, шаг за шагом предлагаем вспомнить простые советы из школьной программы, а также мы будем делиться рекомендациями специалистов, работающих в лесу, и тех, кто тем или иным образом связан с обучением по выживанию», – рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Олега Баженова, данный цикл будет интересен как взрослым, так и детям.

«Все время мы советуем, как не заблудиться в лесу, или рассказываем, что делать, если заблудился. Но бывают ситуации, когда необходимы более углубленные знания. Просто, доступно и наглядно – это полезные материалы для любого из нас», – отметил он.

В первом выпуске цикла сотрудники комитета рассказывают, как определить стороны света в солнечный день.

По данным Комлесхоза, в октябре в лесах Подмосковья заблудились более 300 человек.

Москва, Андрей Дорофеев

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