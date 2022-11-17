Гражданку Азербайджана задержали в «Домодедово» за контрабанду украшений и одежды на 9 млн рублей

Гражданка Азербайджана задержана в аэропорту «Домодедово» при попытке незаконно ввезти в Россию украшения, одежду, обувь и аксессуары на 9 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Домодедовской таможни.

«Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза гражданкой Азербайджана, прибывшей из Баку, дорогостоящих ювелирных изделий, предметов одежды и кожгалантереи. Женщина следовала через «зеленый» коридор международного зала прилета и товары не декларировала», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе таможенного досмотра ручной клади и багажа инспекторы обнаружили наручные часы Hermes, браслет Tiffany&Co, колье Chanel и Pasquale Bruni, кольцо и серьги Cartier, а также 21 предмет одежды, обуви и аксессуаров известных брендов.

Таможенная экспертиза установила, что стоимость изделий составила около 9,3 млн рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей – свыше 2,6 млн рублей.

«В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) и 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей)», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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