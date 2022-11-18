В московских парках открылась почта Деда Мороза

Почта Деда Мороза открылась сегодня в 41 парке Москвы. Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, отправить письмо новогоднему волшебнику можно будет до 16 января включительно.

«Каждый желающий сможет написать письмо, сделать рисунок или подписать открытку, а затем опустить их в синий ящик с изображением снеговика и зимнего волшебника. Корреспонденцию доставят в Московскую усадьбу Деда Мороза, где все письма обязательно прочитают. Спустя некоторое время отправитель получит ответное письмо», – говорится в сообщении.

Почтовые ящики установили в местах, где чаще всего гуляют семьи с детьми. В 41 парке размещено 58 ящиков. Узнать их можно по надписи «Московская усадьба Деда Мороза» и новогоднему оформлению. Сотрудники парков будут следить за тем, чтобы они не переполнялись, и вовремя вынимать корреспонденцию.

Также в этом году в Московской усадьбе Деда Мороза установят почтовый ящик, в который можно будет опустить послание для участников специальной военной операции.

Написать письмо Деду Морозу можно и не выходя из дома – в онлайн-формате. Для этого надо воспользоваться специальной формой на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. К электронному письму разрешается прикрепить файл с рисунком или фотографией.

Кроме парков, новогодние почтовые ящики можно найти по всему городу. Они есть в досуговых центрах, детских кафе, торгово-развлекательных центрах и других местах, которые часто посещают родители с детьми. Подробная карта с указанием всех точек, где можно оставить новогоднее письмо, опубликована на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.

Акция «Почта Деда Мороза» проходит в столице в пятый раз. В 2021 году в Московскую усадьбу Деда Мороза пришло более 63 тысяч посланий, из них 54 тысячи бумажных и около девяти тысяч электронных.

Москва, Андрей Дорофеев

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