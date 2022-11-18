Пассажирка авиарейса из Турции пыталась контрабандой ввезти шампанское на полмиллиона рублей

Россиянка, прибывшая в аэропорт «Шереметьево» из Турции, пыталась незаконно ввезти элитное шампанское на общую сумму более полмиллиона рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«Сотрудники Шереметьевской таможни при проведении таможенного контроля рейса Даламан – Москва остановили 38-летнюю гражданку Российской Федерации, которая пыталась незаконно провезти элитную алкогольную продукцию. В результате таможенного досмотра багажа пассажирки были обнаружены 10 бутылок шампанского Louis Roederer Champagne Cristal. Согласно заключению эксперта Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России, стоимость задержанных товаров составила свыше 520 тысяч российских рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Таможенники уточнили, что в действиях россиянки усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере).

Москва, Андрей Дорофеев

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