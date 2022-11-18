«Законов больше нет»: США попытаются за счет России компенсировать потери от коллапса киевского режима

Скандальная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, которая предусматривает механизм изъятия российских активов в пользу Украины, необходима США в качестве компенсации собственных средств, направленных на поддержку киевского режима. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, политолог, экономист Василий Колташов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, Вашингтон таким образом также увеличит разрыв между Евросоюзом и Россией.

«Решение несправедливо, незаконно, оспариваемо, но это не отменяет того факта, что, если США захотят эти деньги («замороженные» российские активы) использовать, это может произойти. Почему они могут сейчас захотеть использовать? Во-первых, для них очевидно, что киевский режим близок к коллапсу именно потому, что производятся удары по его тылу. Если эти удары продолжатся, и какими-нибудь переговорами или сделками, или внутренними соглашениями не будут остановлены, то тыл киевского режима придет в негодность. Следовательно, через какое-то время Украина будет для США потеряна полностью и, как следствие, рассчитывать на то, что все, что они одолжили вернется, не получится», – пояснил Колташов.

Политолог обратил внимание, что США, как показывает практика, могут счесть «легитимным и нелегитимным все, что им хочется». «Если такое голосование было, то Вашингтон вполне может использовать это в качестве обоснования как-бы правового, чтобы действие свое произвести», – констатировал он.

Колташов полагает, что такое решение выгодно США еще и тем, что оно увеличит разрыв в отношениях России с Евросоюзом. «У американцев немного российских, по крайней мере, правительственных резервов, но у Евросоюза очень много. И если навязать передачу российских активов, замороженных ныне, киевскому режиму постепенно… но, конечно, деньгами киевский режим ничего не получит, он получит скорей всего натурой – а все деньги получат западные компании, например, американские производители оружия», – уточнил он.

«Евросоюз в результате будет на правовом уровне отрезан от России. То есть они совершат тот шаг, после которого вести переговоры будет крайне затруднительно. Как только вы не только заморозите, присвоите себе, и потом начнете передавать третьей стороне в какой бы то ни было форме российские резервы, вы оказываетесь в очень сложных отношениях с Россией, потому что любой диалог начинается с вопроса в результате – деньги верните! И только после этого возможны какие-то переговоры», – подчеркнул эксперт.

При этом Колташов отметил, что такое решение США станет прецедентом для других стран мира. «Само по себе предоставление российских активов на таком скользком правовом основании очень сомнительном, неправильном с точки зрения международного права, создает прецедент для других государств. Правительства во многих странах сейчас обеспокоены происходящим. Но мы находимся еще в полушаге от этого события, которое коренным образом изменит отношения Запада с нами, а потом и с большим количеством других государств, когда выяснится, что никаких законов больше нет. И никакие законы о международном праве не ведут к тому, чтобы это международное право работало», – заключил эксперт.

Напомним, на этой неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая предусматривает создание международного механизма по возмещению Украине ущерба от «агрессией со стороны России». Резолюцию поддержали 94 страны, против проголосовали 14, воздержались 73 государства.

Москва, Мария Соколова

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