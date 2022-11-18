В выходные в московском регионе продолжится снегопад

Морозная и снежная погода сохранится в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«В выходные в Москве сохранится зимний характер погоды. Прогнозируется снег, небольшой и умеренной интенсивности. Температура будет колебаться в небольших пределах, немного на 1-2° ниже климатической нормы. В начале следующей недели немного потеплеет, и может дойти до 0°. На дорогах и тротуарах местами сохранится гололедица», – говорится в сообщении метеорологов.

В субботу, 19 ноября, ночью будет облачно, ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура в Москве -7...-5°, по области -9...-4°, ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура в Москве -4...-2°, по области -6...-1°, ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 20 ноября, будет также облачно, выпадет небольшой снег, местами умеренный. Температура ночью в Москве -5...-3°, по области -8...-3°, днем в Москве -3...-1°, по области -6...-1°. Ветер восточный 5-10 м/с. На дорогах гололедица.

Москва, Андрей Дорофеев

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