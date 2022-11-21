«Аэроэкспресс» отменил поезда в «Шереметьево» в конце недели

Поезда «Аэроэкспресса» не будут курсировать в субботу, 26 ноября, в аэропорт «Шереметьево» и обратно. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«26 ноября не будет движения поездов «Аэроэкспресс» в/из аэропорта «Шереметьево». Часть рейсов также будет отменена в первой половине дня 27 ноября. Добраться в/из аэропорта «Шереметьево» можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от/до станции метро «Ховрино» за 20 минут. Они отправляются каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 из аэропорта», – говорится в сообщении дептранса.

В пресс-службе пояснили, что изменения в графике движения поездов необходимы для того, чтобы железнодорожники провели работы по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта «Шереметьево» (терминалы В, С) новой железнодорожной линией.

Как отметили в департаменте, запуск этой линии позволит сократить время в пути на поездах «Аэроэкспресс» до терминалов В и С на 15 минут – до 35 минут от ТПУ «Окружная» и до 50 минут от Белорусского вокзала.

«Терминалы «Аэроэкспресс» на Белорусском вокзале и в аэропорту «Шереметьево» 26 и 27 ноября будут работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут построить оптимальный маршрут», – добавили в дептрансе.

Москва, Андрей Дорофеев

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