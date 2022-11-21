Россияне ожидают падения уровня жизни, – итоги опроса ФОМ

Россияне ожидают в течении года ухудшения ситуации как в целом в РФ, так и в отношении собственного уровня жизни. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Фонда общественного мнения (ФОМ) за октябрь, который проводится по заказу Банка России.

Социологи обратили внимание, что индекс оценки перспектив развития страны упал как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. На ближайший год показатель снизился со 110 до 98, на пять лет – со 113 до 107.

По данным ФОМ, индекс ожиданий личного материального положения на год опустился за месяц с 106 до 97. Показатель оценки уровня жизни упал с 90 до 78.

При этом за месяц число тех, кому не хватает денег даже на питание выросло с 7% до 9% опрошенных. Увеличилось также количество тех, кто экономил и отказывался от запланированных покупок с 67% до 74%.

Стандартизированный опрос населения по репрезентативной общероссийской выборке проводился 3-13 октября среди россиян старше 18 лет. В исследовании приняли участие 2009 человек в 105 населенных пунктах 55 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Москва, Мария Соколова

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