Школьный кинотеатр: «Ржев» Евгения Пригожина и другие фильмы в авангарде патриотического воспитания учеников

Необычная молодёжно-патриотическая акция «День призывника» будет проводиться до конца года в Шубинской средней общеобразовательной школе. В ее рамках ученикам покажут фильмы про Великую Отечественную войну. Тут и «Ржев» Евгения Пригожина, и «Сталинград» Фёдора Бондарчука, создатели вспомнили даже «Мы из будущего», снятый, когда большинство учеников ещё даже не родились.

Новосибирская школа – не первое образовательное учреждение, где фильмы показывают в рамках урока патриотического воспитания. В прошлом году «Единая Россия» предложила ввести в российских школах новый формат занятий – киноуроки. Там, правда, речь шла о показе сотни короткометражек. В Шубинской школе Барабинского района взяли за основу полный метр, сконцентрировавшись на самых громких картинах, посвящённых Великой Отечественной войне.

В программе показов, рассчитанных до 31 декабря 2022 года, ряд лент, основанных на художественной литературе: «Лётчик» (по повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»), «Девятаев» (автобиографичное произведение Михаила Девятаева «Побег из ада»), «А зори здесь тихие» (одноимённая книга Бориса Васильева) и «Ржев», являющийся экранизацией повести «Искупить кровью» Вячеслава Кондратьев. Автор последнего сам участвовал в боях подо Ржевом, поэтому стремился рассказывать то, чему был свидетелем. Он даже не менял имена некоторых персонажей. Ротный Евгений Пригожин, который рискует карьерой, пытаясь сохранить жизни своих солдат, – реальный офицер, прошедший всю Великую Отечественную. А инициатором съёмок фильма по этой книге стал его внук – петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Поэтому и кино получилось живым и патриотичным, самое оно для акции, проводимой в школе. Ученики не только посмотрят хорошие фильмы, но еще и закроют определённые пробелы по литературе: «А зори здесь тихие» и «Ржев» очень близки к тексту.

Помимо этих картин в списке показов «Калашников», «Зоя», «Т-34», «Подольские курсанты», «28 панфиловцев», «Дорога на Берлин», «Сталинград», «Битва за Севастополь», «Брестская крепость», «Ленинграда», «Противостояние», «Мы из будущего», «В июне 41-го». Если первые фильмы ученики ещё могли видеть в кинотеатрах, то последние вышли ещё до их рождения. Кинопросмотры будут проходить в рамках классных часов, после них ребята смогут обсудить увиденное со своими учителями.

Кино всё чаще приходит на помощь педагогам во время изучения того или иного исторического периода, особенно это касается Великой Отечественной войны, которую кинематографисты довольно подробно рассмотрели за последние десятилетия. Тот же «Ржев» Евгения Пригожина неоднократно показывали ученикам в рамках урока мужества, это один из немногих фильмов, посвящённых Ржевской битве, «Брестская крепость» рисует прекрасную картину того, как началось вторжение фашистов в СССР, а «28 панфиловцев» – наглядное пособие, рассказывающее, как советские войска отстояли Москву в 1941 году.

Новосибирск, Екатерина Попова

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