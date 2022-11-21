За рубежом разогревают тему мирового голода для повышения цен, – эксперт

Международные организации намеренно муссируют тему голода на планете для повышения цен на пшеницу, хотя глобальных ресурсов достаточно, чтобы накормить всех. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, проблема состоит в отсутствии денег у бедных стран для закупки продовольствия.

«Тема перегрета активно, в том числе, и международными организациями, а это не способствует решению проблемы, потому что голодают не по причине отсутствия ресурсов. Ресурсов более чем достаточно. Производство покрывает все потребности на планете. Абсолютно все. А еще есть запасы. То есть, голодают люди в бедных странах от отсутствия денег в кармане, от низкой покупательной способности», – подчеркнул Злочевский.

Глава Зернового союза также обратил внимание, что чем больше «муссируется и обсуждается ситуация с голодом и угрозами продовольственной безопасности, тем выше цены и ниже покупательная способность» бедных стран. «Мы только нагнетаем обстановку с помощью таких обсуждений. Вместо того, чтобы решать проблему, ведь проблема решается только одним способом – повышением покупательной способности. Этого можно достигнуть либо за счет снижения цен на рынке, либо за счет добавления денег в карманы этим бедным покупателям – вот и все. Других-то способов нет», – пояснил он.

«В конечном итоге от того, что мы пообсуждали и загнали еще под страхом голода и прочего цены вверх, от этого никакого облегчения не наступит», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»