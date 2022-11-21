К Москве приближается снежная буря: дороги могут превратиться в каток

Предстоящей ночью в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупредили главные управления МЧС по Москве и Подмосковью.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 3 часов до конца суток 22 ноября в г. Москве ожидается снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление восточного ветра порывами до 15 м/с», – говорится в экстренном предупреждении, распространенном столичным главком МЧС.

С аналогичным предупреждением выступили также спасатели Московской области.

При этом пресс-служба министерства транспорта Подмосковья сообщила, что на дороги области будет направлено около 500 единиц техники, которые проведут превентивную обработку противогололёдными материалами.

«В первую очередь работы проведут на опасных участках и трассах с интенсивным движением. А мы рекомендуем по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях. Из-за такого ледяного дождя возможен рост числа ДТП», – добавили в минтрансе.

Москва, Андрей Дорофеев

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