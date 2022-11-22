«Полнейшее безобразие…» Владимирский военно-патриотический центр «Авангард» оказался в центре скандала

Во Владимирской области разгорается скандал вокруг центра военно-патриотического воспитания «Авангард». Депутат регионального Заксобрания Вадим Серебров назвал ситуацию «полнейшим безобразием».

Парламентарий заявил, что в центре все происходит в «какой-то извращённой форме», и предложил заморозить финансирование «Авангарда» до полноценного отчета о расходовании средств, передает FederalCity.

Резонансное заявление прозвучало в ходе утверждения проекта регионального бюджета на 2023-2025 годы, в котором на «Авангард» планируется выделить 270 млн рублей. Депутат Серебров заявил, что, несмотря на выделение на 2022 год на деятельность центра 114 млн, результатов его работы нет.

Учебно-патриотический центр был создан во Владимирской области в 2021 году на базе ДОСААФ, и должен был осуществлять подготовку молодежи к воинской службе группами по 40 человек. Однако за год работы «Авангард», судя по всему, не подготовил ни одной такой группы и вместе с департаментом образования и молодежной политики Владимирской области умудрился провалить сроки проведения регионального финала игры «Зарница», тем самым не представив область на федеральном уровне.

В ответ на критику со стороны депутата Сереброва в профильном департаменте признали, что центр «Авангард» оказался в сложном положении, и сейчас спешно пытается провести учебные сборы в авральном режиме, чтобы не лишиться дальнейшего финансирования.

Стоит отметить, что открытие центров военно-патриотического воспитания «Авангард» в регионах России началось в 2019 году. Впервые об их создании в рамках Концепции федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе заговорил министр обороны Сергей Шойгу. Вскоре эту инициативу одобрил президент РФ Владимир Путин.

Предполагалось, что создание во всех регионах России юнармейских круглогодичных центров даст дополнительный импульс работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Они должны стать местом проведения культурно-просветительских форумов, военно-спортивных игр, тематических смен, а также экспериментальной площадкой для новых педагогических методик и образовательных технологий.

Владимир, Екатерина Попова

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