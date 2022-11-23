Армянское изобилие в российской армии: Дни национальной кухни украсили обеды военнослужащих

Армейский устав непреклонен, неизменны и нормы, по которым кормят российских солдат. Но даже из стандартного набора продуктов повара комбинатов питания регулярно готовят блюда, которых защитники Отечества даже не ждут.

Главным поставщиком таких сюрпризов являются Дни национальной кухни, когда в столовых украшают помещения и готовят блюда, характерные для государств-соседей. Учитывая то, что в российской армии давно кормят по системе «шведский стол», молодым людям есть из чего выбирать. Даже супов в военной части в Георгиевске было два: ереванский и крчик. В Карачаево-Черкесской республике (ст. Сторожевая) кебабом кололаком или цыпленком арарат на второе местных не удивишь, но всё равно приятно отобедать тем, что нечасто появляется на линии раздачи. Разные овощные закуски солдаты могут выбирать самостоятельно в салат-баре, тут уже кому морковка, кому капуста, есть и любители бобовых.

Неизменен только ежесуточный объём калорий, которые получают бойцы – около 4400. Так что завтрак, обед и ужин в армии очень плотные. И если продукты, из которых готовится еда в течение недели, представляют собой стандартный набор, то сами блюда повара комбинатов питания стараются максимально разнообразить. В День армянской кухни сотрудники столовой и помещение украсили, и даже национальные костюмы нашли, чтобы подчеркнуть праздничность момента.

Автор фото Виктор Иванов

А вот в воронежской Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина курсантам устроили День белорусской кухни. На первое солдаты отведали кулеш и суп с клецками. На второе можно было выбирать курицу в горчице и томатном соусе или говядину Верашчака. Мясо подали с гарнирами из круп, которые прочно закрепились в белорусской кухне. Так что одной картошкой, с которой прочно ассоциируется кухня наших соседей, повара ограничиваться не стали. Хотя и без неё не обошлось.

Автор фото Виктор Иванов

Армейское командование уверено, что организация питания – одно из важнейших направлений обеспечения Вооруженных сил РФ. Комбинаты питания, готовящие для солдат, внимательно следят за соблюдением калорийности, сбалансированности, разнообразия и других принципов здорового питания. Дни национальной кухни добавляют суровым будням службы толику праздничности.

Москва, Екатерина Попова

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