Лжесоцработники украли у 86-летней москвички 2 млн рублей при «оформлении» компенсации за путевку

Злоумышленники, представившиеся социальными работниками, похитили из квартиры 86-летней жительницы столицы 2 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Злоумышленники пришли к пожилой москвичке под видом социальных работников. Сообщники ввели её в заблуждение, сказав, что она может получить материальную компенсацию за неиспользованную путёвку в санаторий. Однако для этого необходимо написать заявление. Доверившись незнакомцам, пенсионерка впустила их домой, где под контролем женщины занялась составлением требуемого документа. В это время мужчина прошёл в комнату и похитил сбережения хозяйки, хранящиеся в папке на столе», – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная организованной группой). В Балашихе по подозрению в этом преступлении задержаны ранее судимые 38-летний мужчина и его 45-летняя подельница. Денег, украденных у пенсионерки, при них не обнаружено.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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