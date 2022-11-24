Пассажир рейса Баку – Москва попался на контрабанде украшений на 1,5 млн рублей

Пассажир, прибывший в аэропорт «Шереметьево» рейсом из Азербайджана, пытался ввезти без декларирования ювелирные украшения стоимостью 1,5 млн рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Шереметьевской таможни.

«Пассажир проследовал через «зеленый коридор» и не сообщил о наличии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. В результате досмотра его багажа инспектор обнаружил два браслета Cartier в фирменных упаковках», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, таможенная экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Стоимость товаров составила 1,5 млн рублей.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров)», – уточнили таможенники.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»