«Не выходи на улицу без кувалды»: Пригожин в ироничной манере рассказал, как стать бойцом ЧВК «Вагнер»

Для того, чтобы попасть в ЧВК «Вагнер» нужно «есть гвозди» и «не выходить на улицу без кувалды». Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин. Он также отметил другие качества, которыми должны обладать будущие бойцы.

В своем обращении журналисты поинтересовались, как вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Бизнесмен подчеркнул, что для этого важно обладать определенными характеристиками.

«Ешь гвозди, др*чи наждачкой, утоляй жажду кровью, не выходи на улицу без кувалды и позвони по перечисленным ниже телефонам. После этого 3 месяца подготовки и ты получишь жетон, на котором написано «Ешь гвозди, др*чи наждачкой...». Извините, вернее «Кровь, Честь, Родина, Отвага», – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин не раз отмечал подвиги бойцов из ЧВК «Вагнер». Он делал акцент на том, что они гибнут. Однако делают это на благо Российской Федерации.

Москва, Екатерина Попова

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