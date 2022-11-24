Владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы признаны виновными в «распиле» 11 млрд рублей

Мещанский суд Москвы признал виновными в создании преступного сообщества и крупном мошенничестве основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата – бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова.

«Суд установил: Магомедов и Магомедов совершили создание преступного сообщества – преступной организации», – говорится, в частности, в приговоре суда, оглашение которого продолжается, передает «Интерфакс».

Как следует из материалов суда, созданное братьями Магомедовыми сообщество было структурировано и имело иерархический порядок. Его целью было хищение денежных средств государственного и региональных бюджетов. При этом основой для сообщества стала подконтрольная Магомедовым холдинговая группа компаний «Сумма».

На скамье подсудимых, кроме Магомедовых, – экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов, бывший гендиректор АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергей Поляков, экс-начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов, а также бывший гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров.

В зависимости от роли каждого следствием фигурантам были предъявлены обвинения в создании и участии в преступном сообществе (чч. 1, 3 ст. 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Наказание для подсудимых суд огласит в резолютивной части приговора.

Ранее прокурор просил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы со штрафом в 1,5 млн рублей, Магомеда Магомедова – к 21 году лишения свободы со штрафом в 1,5 млн рублей и ограничением свободы сроком в два года. Максидову и Полякову запросили 18 лет с 1,5 млн рублей штрафа, Грибанову – 16 лет с 1,5 млн рублей штрафа. Петрова попросили приговорить к 8 годам колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей.

В уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей – в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона «Балтика» в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции «Василеостровская» в Петербурге и «Нерюнгринской ГРЭС», реконструкции калининградского аэропорта «Храброво».

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения.

Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят порядка 20 человек, некоторые из них находятся в розыске и арестованы в России заочно.

Москва, Андрей Дорофеев

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