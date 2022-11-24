Обзорная площадка с видом на взлетную полосу появится в Домодедово

В аэропорту «Домодедово» появится первая в Москве обзорная площадка с видом на взлетную полосу. Об этом сегодня сообщила пресс-служба аэропорта.

«В зоне вылета нового сегмента пассажирского терминала (Т2) будет открыта первая в Москве обзорная площадка в аэропорту. Отсюда открывается панорамный вид на аэродром и новую взлетно-посадочную полосу – такая картина точно никого не оставит равнодушным», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что площадка находится на крыше аэропорта в зоне вылета. Любой пассажир сможет посетить ее бесплатно.

Москва, Андрей Дорофеев

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