Мишустин назвал тяжелой ситуацию с готовностью к зиме в новых регионах России

В республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях ситуация с подготовкой к зимнему периоду является наиболее сложной – есть риск повреждения объектов инфраструктуры. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил сегодня на заседании российского правительства.

«Наиболее сложная ситуация с подготовкой к осенне-зимнему периоду отмечается на новых российских территориях. Все вопросы системно решаются, для этого созданы межведомственные штабы. Но обстановка там остается тяжёлой, сохраняются высокие риски повреждения инфраструктуры. Работа должна быть продолжена, пока не будут реализованы все запланированные мероприятия, особенно в той части, которая касается жилищного хозяйства и социальных учреждений», – сказал глава кабмина.

Мишустин добавил, что во всех регионах страны необходимо тщательно подготовиться на случай перебоев в энергоснабжении.

«Во всех регионах нужно уделить пристальное внимание оснащению критически важных объектов автономными резервными источниками питания. Прежде всего речь идёт о больницах, где электроснабжение не должно прерываться даже на короткий срок – от этого напрямую зависят жизни и здоровье людей», – подчеркнул Мишустин.

Москва, Андрей Дорофеев

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