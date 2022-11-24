Госдума запретила иноагентам работать на гослужбе и служить в силовых ведомствах

Госдума внесла поправки в ряд действующих законов, предусматривающие ограничения в деятельности иностранных агентов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

В частности, законом запрещается распространение информации, которая содержится «в информационной продукции, произведенной иностранным агентом», среди несовершеннолетних. Такие печатные материалы будет необходимо маркировать «18+»; в книжных магазинах, киосках и торговых точках их можно будет распространять только в запечатанной непрозрачной упаковке, а в организациях для детей они будут запрещены.

Иностранные агенты не смогут выступать организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, вести преподавательскую деятельность, а также просветительскую в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, при обретении статуса иноагента граждане не смогут работать на государственной и муниципальной службе, в органах внутренних дел. Статус иноагента будет основанием для увольнения из ФСБ, СК, СВР, ФСИН, а также органов таможни, внутренних дел, противопожарной службы.

В свою очередь из системы страхования вкладов исключаются малые предприятия, внесенные в реестр иностранных агентов. Иноагенты не могут быть участниками госзакупок.

Минюст будет вправе получать справки по операциям, счетам и вкладам любых физических и юридических лиц при наличии признаков нарушения закона об иноагентах, а также по операциям, счетам и вкладам уже признанных иноагентами. Кроме того, ведомство сможет получать данные о банковских счетах иноагентов от налоговой службы.

Как пояснял соавтор инициативы, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, корреспондирующие поправки вносятся в ряд действующих законов, чтобы обеспечить вступление в силу с 1 декабря базового закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Москва, Андрей Дорофеев

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