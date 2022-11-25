Жилье в новостройках эконом- и комфорт-класса подешевело в «старой» Москве

Стоимость жилья в новостройках массового сегмента в октябре снизилась почти во всех округах в пределах старых границ Москвы. Как сообщает ТАСС, такие данные приводятся в исследовании риелторской компании «Метриум».

«Средняя стоимость квадратного метра в новостройках эконом- и комфорт-класса в «старой» Москве уменьшилась в октябре почти во всех округах в среднем на 0,7%, до 294 тыс рублей», – говорится в материалах.

Заметнее всего цены снизились в Южном административном округе, где квадратный метр за месяц подешевел на 2,7%, до 304 тыс рублей. В Восточном административном округе цена квадратного метра в среднем снизилась на 2,4%, до 299 тыс рублей. В Западном показатель уменьшился на 2,2%, до 323 тыс рублей, в Северо-Западном – на такую же величину, до 301 тыс рублей, в Юго-Западном – на 1,7%, до 236 тыс рублей, Северо-Восточном – на 0,6%, до 279 тыс рублей, в Северном – на 1,1%, до 279 тыс рублей.

Согласно исследованию, единственным исключением из общей тенденции стал Юго-Восточный административный округ. Здесь средняя стоимость квадратного метра в октябре увеличилась с 283 тыс до 290 тыс рублей, то есть на 2,4%.

Москва, Андрей Дорофеев

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