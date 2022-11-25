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Пятница, 25 ноября 2022, 13:43 мск

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ФАС одобрила продажу ресторанов KFC российской компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила продажу российского бизнеса сети фастфуда KFC отечественной компании ООО «Смарт Сервис Лтд». Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о покупке 70 ресторанов, а также 1 058 заведений по франшизе.

В ФАС уточнили, что покупатель планирует приобрести у кипрской компании «Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед» 100% долей в уставном капитале ООО «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс», которая развивает бренд «KFC» на территории РФ. «После заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's, права на который также передаются по сделке», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе рассмотрения ходатайства ФАС России пришла к выводу, что рынок общественного питания в целом оценивается как высоконкурентный, предпосылки для возникновения или усиления доминирующего положения отсутствуют. При этом, как отметили в ведомстве, сделка позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечит работу бренда на территории РФ.

Напомним, 9 марта американская компания Yum! Brands заявила о приостановке работы ресторанов KFC. Позже стало известно о продаже своего российского бизнеса и франшизы в пользу «Смарт сервис ЛТД». По данным СПАРК, эта компания принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову, которые являются владельцами ГК «Фуд-сервис» – франшизы 41 заведений KFC.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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