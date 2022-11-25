В Кремле опровергли планы по мобилизации страны

Сообщения в средствах массовой информации о планах президента России Владимира Путина посвятить предстоящее послание Федеральному собранию мобилизации страны не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», – ответил Песков на вопрос РИА «Новости» о достоверности таких сообщений.

В начале недели представитель Кремля также опровергал «обсуждения» по поводу новой волны мобилизации.

Ранее ряд СМИ сообщал о планах Путина до конца года объявить мобилизацию как армии, так и экономики.

Точная дата послания главы государства Федеральному собранию пока не определена. Судя по предыдущим сообщениям Пескова, мероприятие пройдет до конца года.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что задание по призыву выполнено. По словам Путина, всего были мобилизованы 318 тысяч человек, включая добровольцев.

Указа о завершении частичной мобилизации не было. По заявлению Пескова, он не нужен, так как на этот счет «есть заключение государственно-правового управления администрации президента».

Москва, Мария Соколова

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