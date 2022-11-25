Останки красноармейца нашли в местах, показанных в фильме Евгения Пригожина «Ржев»

Ржевская битва – одно из самых жестоких и кровопролитных сражений времен Великой Отечественной войны. Ее неспроста прозвали «Ржевской мясорубкой» – потери были ошеломляющими. «Только в Ржевской битве и на Ржевском выступе с октября 1941 по март 1943 года Красная армия потеряла 1 154 698 человек, включая раненых и пропавших без вести», – рассказал в 2020 году президент России Владимир Путин.

Останки павших красноармейцев находят и по сей день. Этим непростым, но очень важным делом, занимаются поисковые отряды. 23 ноября на территории Ржевского района Тверской области был обнаружен Роман Степанович Степанов, родившийся в 1914-м году в деревне Тоскинеево Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. Мужчина служил в 220-ой стрелковой дивизии. До недавнего времени числился в документах Центрального архива Министерства Обороны пропавшим без вести с 5 августа 1942-ого года. Останки солдата были нашли в ходе осеннего этапа «Вахты Памяти – 2022».

Кадр из фильма «Ржев»

Подрастающему поколению может быть сложно понять, насколько эти работы важны, например, для родственников тех, кто отдал свою жизнь, сражаясь за Родину. Именно поэтому крайне важно доносить до них историю, воспитывать патриотизм и объяснять, какой подвиг совершили их предки. Этим целям прекрасно служит фильм петербургского предпринимателя Евгения Пригожина «Ржев». Он посвящен событиям Ржевской битвы и снят по мотивам повести «Искупить кровью». Автор произведения – писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев. Он был непосредственным участником тех событий, так что постарался максимально отразить пережитое на бумаге. Создатели фильма постарались сохранить эту атмосферу. Именно поэтому фильм получился жестоким, но честным, без прикрас. Бесплатные просмотры «Ржева» часто устраивают в школах страны в рамках уроков патриотизма и показывают по телевидению.

Москва, Екатерина Попова

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