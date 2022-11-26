Связанные одной целью: бойцы ЧВК «Вагнер» прощаются с различиями после подписания контракта

Легендарное подразделение ЧВК «Вагнер» насчитывает тысячи бойцов разных национальностей и религий. Однако несмотря на все различия они остаются преданы единой цели.

После подписания контракта все различия остаются в прошлом, есть только общая цель – встать на защиту интересов своей родины. Политолог Алексей Суконкин, комментируя пост Александра Васильева, отметил, что в ЧВК «Вагнер» невозможно получить хорошую должность по блату. Любое звание нужно заслужить, зачастую кровью.

«Здесь командиром штурмового отряда может быть, например, бывший старший лейтенант интендантской службы, а каким-нибудь рядовым пулеметчиком у него будет бывший полковник СОБРа. Мы помним истории по Сирии, когда снайпером был армейский генерал-майор в отставке, а обычным штурмовиком – бывший подполковник «Альфы», на Украине мы увидели генерал-майора в роли пилота штурмовика, а бывшего заключённого – командиром отделения», – отметил политолог.

В одном окопе интересы Родины защищают ветераны ФСБ и других спецслужб, ветераны армейской службы, в том числе полковники и генералы, и рядом с ними – бывшие заключенные. В «оркестре» не смотрят на прежний статус, здесь царит железная дисциплина, заключил Суконкин.

Эффективность бойцов «Оркестра» обусловлена не только профессиональной подготовкой, качественной экипировкой и высоким уровнем мотивации. Подписывая контракт, бойцы становятся единой силой, способной выполнить любую задачу, пишет в своем телеграм-канале военкор Александр Васильев.

«Среди бойцов «ЧВК Вагнера» встречаются очень разные люди. В одном окопе могут рядом находиться боец с религиозной символикой на шевроне и воин с флагом СССР на плитнике. Боевой опыт и ли у них тоже может быть совсем разным – кто-то уже прошел не одну войну, а кто-то ещё не накопил столь солидный багаж боевого прошлого. Однако после подписания контракта все они становятся единым целым, где одно из важных правил – не бросать своих», – рассказывает военкор.

Васильев поделился своим опытом работы бок о бок с «музыкантами». Среди бойцов встречались совершенно разные ребята – с виду неуверенные в себе профессионалы, состоявшиеся бизнесмены и бывшие заключенные. Все они по-разному объясняют свою мотивацию находиться в рядах ЧВК «Вагнер».

«Вот как ты думаешь, зачем я здесь? У меня есть хорошая квартира, двухэтажный дом за городом, машина, любящая жена и дети. Вроде мечтать уже не о чем, но спокойствие многих людей находится под угрозой, и я не мог этого оставить просто так. Поэтому я здесь, и буду тут находиться до тех пор, либо пока не умру, либо пока не восстановится мир и я буду спокоен за своих», – сообщил боец из числа бывших предпринимателей.

Бывшие заключенные признаются, что сомневались в том, что сослуживцы будут относится к ним на равных. Однако сомнения рассеялись, когда один из бойцов подорвался на мине.

«Он даже сам говорил остальным, что он – всё, его жизнь здесь и закончилась и лучше его оставить. Но нет, «вагнера» тащили его на себе несколько часов в непроглядную ночь, приговаривая «Ничего, братка, скоро тебя подлечат, всё будет хорошо». Донесли, подлечили, сейчас проходит реабилитацию и хочет вернуться в строй, говорит, что такого отношения давно не встречал», – пишет Васильев.

Это братство, работающее синхронно под руководством сильнейших командиров, чей авторитет для них непоколебим. Потому что за все время они доказали, что какие бы сложнейшие задачи не ставились, они выполнимы и будут достигнуты, заключил Александр Васильев.

Москва, Екатерина Попова

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