Бизнесмен Пригожин заявил, что у ЧВК «Вагнер» в рамках спецоперации есть все необходимое

Сотрудники ЧВК «Вагнер» обеспечены всем необходимым для участия в СВО, подчеркнул петербургский предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на предложение помочь бойцам.

Журналисты издания «Блокнот» сообщили, что многие неравнодушные россияне предлагают беспилотники, бронежилеты, экипировку и прочие необходимые в зоне СВО вещи.

«Спасибо огромное за заботу, но у ЧВК «Вагнер» на сегодняшний день есть все, что необходимо. Обеспечение ЧВК «Вагнер» работает безукоризненно», – сказал бизнесмен, слова которого приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Он добавил, что от помощи не отказались бы ополченцы и добровольцы.

«Что касается квадрокоптеров, шлемов, раций, разгрузок, другой воинской амуниции и технических прибамбасов, я вам порекомендую помочь ополченцам и добровольцам или тем подразделениям, которые в этом нуждаются», – считает Пригожин.

Предприниматель ранее рассказал об истории формирования «ЧВК Вагнера».

Москва, Светлана Антонова

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