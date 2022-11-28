Это неправильно: маркировка не отражает наличия в продуктах антибиотиков, ГМО и пестицидов

Наличие антибиотиков, пестицидов и генно-модифицированных добавок в сырье для продуктов питания не контролируется, а это должно отражаться в маркировке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин сегодня в ходе «круглого стола» в Госдуме. По его оценке, серьезные проблемы также существуют в производстве алкоголя.

«С нового года индексация ставок акцизов – понятно, что бюджету нужны деньги, но если бы налоговые поступления администрировались лучше, то такой ежегодной индексации, по крайней мере, подакцизных товаров, которыми являются товары массового спроса нам не потребовалось, потому что получили бы те же деньги и даже больше, если бы лучше администрировалось», – заявил Шапкин.

Эксперт привел в пример пиво, на которое недавно была введена маркировка. «Из 1,8 тысяч компаний фактически 95% акцизов уплачивают 150 компаний, а сама система регулирования пивоваренной отрасли, стимулирует то, чтобы компании уходили от отчетности. Ну что такое, не устанавливают счетчики организациям, которые производят менее 300 тысяч дал пива?! Это фура в день. Это не маленькие объемы совершенно. То есть, не хочешь отчитываться, не хочешь ничего устанавливать, пожалуйста, не показывай объемы, и все. Это неправильно», – пояснил он.

При этом Шапкин обратил внимание, что маркировка пива существует в Грузии, Азербайджане, Турции и в ряде других стран, и «прекрасно работает давно», позволяя легализовать торговый поток этой продукции. «Когда внедрили маркировку пива в Белоруссии в 2005 году, в первый же год объем производства пива вырос на 23%. При этом импорт из России в Белоруссию увеличился в 9 раз в 2006 году. То есть, понятно, что эта проблема не только в Белоруссии была, но и у нас, судя по всему», – отметил эксперт.

«Вообще странно, когда 80% алкогольной продукции по объему вообще никак не маркируется, не лицензируется и плохо учитывается. Думаю, что в маркировке заинтересованы добросовестные участники рынка, прежде всего, чтобы исключить фальсификат и исключить эту конкуренцию. Потому что, если не уплатишь акциз, сразу получаешь экономию существенную на себестоимости. И если ты можешь это где попало продавать, то, соответственно, страдают легальные участники рынка», – подчеркнул он.

При этом Шапкин обратил внимание на серьезные проблемы с качеством сырья. «Потребители хотели бы, чтобы все, что некачественно, вообще бы не продавалось. То есть, если пиво произведено не из зерна и не из солода, то зачем его продавать? Оно вообще должно не продаваться. Если молоко произведено с использованием говяжьего жира какого-нибудь или пальмового масла, то зачем его продавать на рынке, даже если оно маркировано?!» – отметил он.

«Мы хотим больше от системы маркировки. Мы хотим знать, например, сколько там антибиотиков, или вообще исключить продукцию, которая с антибиотиками на рынке. Регламентировано четыре антибиотика, а используются десятки антибиотиков во всех продуктах питания практически, потому что это бесконтрольно. К чему это приводит для здоровья потребителей? Очевидно – это дисбактериоз, хронические заболевания и нарушения и так далее. К тому же может быть рост супер-бактерий, которые устойчивы к антибиотикам, если они так постоянно потребляются», – подчеркнул Шапкин.

Говоря о генно-модифицированных продуктах, эксперт отметил, что они сегодня вообще не отслеживаются. «Закон о защите прав потребителей был в 2006 году выхолощен таким образом, что по норме, которая должна прописывать есть ли там ГМО или нет – фактически можно ничего не писать, потому что так сформулирована казуистически эта норма. И никто ничего не пишет. И лабораторий накупили в свое время для проверки генно-модифицированных источников. В итоге – они не потребовались, получается», – отметил он.

«Нас интересует такая тема, как ботулизм. Это консервы, которые могут привести к фатальному результату от их потребления. Нужно наблюдать за технологией производства. Это не только мясные консервы. Это грибы, например. Это овощи. Потому что тот же самый ботулизм можно получить от банки каких-нибудь помидоров», – заключил Шапкин.

Москва, Мария Соколова

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