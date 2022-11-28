Имитация цифрового суверенитета и очковтирательство отменят существование России

Без реального цифрового суверенитета Россия рискует потерять собственное будущее. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на «круглом столе» в Совете Федерации. По ее оценке, нужно исключить имитацию и очковтирательство, которыми до недавнего времени успокаивали всех ответственные структуры.

«Полагаться надо на себя. Первоначальная задача в этой работе видится в создании информационной инфраструктуры (нашей!), которая будет автономна не с точки зрения блокировки от мировой системы. Нет, стыковочные элементы должны быть, безусловно, и они должны содержаться в готовности. Но она должна работать внутри нашего общества, на наших носителях, с нашими ресурсами воспроизводить хороший продукт. Она должна быть суверенна, устойчива к попыткам блокировки информпотоков со стороны западных стран», – пояснила Захарова.

При этом официальный представитель МИД России обратила внимание, что в настоящее время многое из этой сферы «мы видим в виде тенденций». «Хотелось бы, чтобы это была не имитация создания отечественной базы информационной, а ее реальная, качественная, настоящая разработка. Мы много раз были свидетелями того, как нас успокаивали, что все нормально, у нас все имеется или вот-вот появится. К сожалению, мы это видели на разных треках. Вот на информационном сейчас мы, по-моему, все понимаем, что вот этого очковтирательства быть не должно», – подчеркнула она.

«Не просто создание видео-хостинга какого-то где-то, а настоящего – с возможностью контроля со стороны государственных органов, общественных организаций того, как ведется его становление. И так по всем направлениям. Пользование этими сервисами должно быть экономически привлекательным, оптимальным – не просто «вбухивание» туда огромных денег, а чтобы это было эффективно», – считает представитель МИД РФ.

В то же время Захарова отдельно отметила тему «круглого стола» – «актуальные вопросы противодействия русофобии за рубежом». «Проблема в том, что начинать надо изнутри. (аплодисменты). И это должно касаться всего в Интернет-сфере. Я тоже обладаю чувством юмора, но считаю, когда мы говорим о цифровом суверенитете, где сейчас не до шуток и надо реально смотреть на ситуацию, а не просто подшучивать над ней. Это должно касаться образования, защиты нашей культуры», – заявила она.

«Вы просто не понимаете, к чему мы сейчас придем…. Мы через 3-5 лет не сможем доказать нашему следующему поколению, нашим детям, внукам, правнукам, что мы вообще были. Отсутствуют «белые книги» в печатном виде – история в государства. Это то, что раньше издавалось государственными архивами. Сейчас их нет в печатном виде – только в цифре. Отсутствуют ленты кинохроники – все в цифре. Мы все это много лет хранили, в первую очередь, на американских Интернет-платформах. Посмотрите, они отключают все. Вы не сможете найти новостные выпуски, если вы не являетесь просто коллекционером, у вас нет огромных денег, чтобы это все выкупить у коллекционеров, вы не найдете новостные блоки 80-90-х (годов) уже сегодня. Имею надежду считать, что советский период где-то сохранился», – отметила Захарова.

«Мы с вами не сможем доказать, что мы были людьми. Нам будут навязывать стереотип, что мы и в советский период, и в 80-е, и в 90-е были… а дальше – ставьте любое слово. Мы не сможем это доказать. Мы должны сейчас перенести на нашу цифровую базу все то наследие, которое у нас сейчас есть в политическом, культурном, историческом контекстах, и экономическом, кстати говоря, тоже. Беслан, вы вспомните, одного фильма иноагента хватило, чтобы перевернуть сознание миллионов человек несмотря на то, что живы свидетели. Только свидетели вышли и сказали», – отметила официальный представитель МИД России.

«Сколько еще мы можем это не осознавать!? Изнутри заставить тех, кто это должен делать, сформировать настоящий, не мнимый, не шуточный наш цифровой суверенитет», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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