Температура в московском регионе опустится ниже 10 градусов мороза

Морозная, но сухая погода ожидается в московском регионе в ближайшие дни. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в столице столбик термометра опустится до -10...-8°, по области до -13°. Днем 30 ноября в Москве -7...-5°, в Подмосковье -9...-4°. Ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Местами гололедица.

1 декабря также прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков. Температура ночью в Москве -13...-11°, по области -14...-9° (при прояснениях до -19°). Днем в столице -8...-6°, в Подмосковье -11...-6°. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Местами гололедица.

Потепления в последующие дни метеорологи не обещают.

Москва, Андрей Дорофеев

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