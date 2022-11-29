Поисковики вспоминают подвиги красноармейцев, о них же напоминает фильм «Ржев» Евгения Пригожина Волонтеры рассказывают в соцсетях истории бойцов, погибших в Ржевской битве 80 лет назад

Верхневолжские и мордовские поисковики публикуют фотографии защитников Ржева и рассказывают их истории. Поисковой деятельностью отряды занимаются вот уже более 20 лет. Однако работы для них все еще много, ведь в годы Великой Отечественной войны под Ржевом велись наиболее кровопролитные бои, обернувшиеся многотысячными потерями.

Участники НИ ВПЦ «Подвиг» рассказали еще о нескольких бойцах, останки которых были найдены на месте, где 80 лет назад шли ожесточенные бои. В сороковых годах множество граждан были призваны на фронт, но так и не вернулись. Поисковики находят тех, кто многие годы числился пропавшим. Павших опознают по личным вещам – красноармейским книжкам и медальонам. Информацию о найденных передают их родственникам, а тела перезахоранивают.

История каждого бойца неповторима и трогает за живое. Так, свои впечатления высказали родственники капитана Алексея Волошина, погибшего на фронте в 1942 году. Известие о нахождении героического предка вызвало у них «несравнимую гордость с глубокой осадочной болью».

«Своей семьи ему создать не удалось, молоденьким ушел на фронт, рассчитывая, наверное, что семьей обзаведется после войны. Так и сложилось, что, попав на фронт из родной семьи, обрел он другую семью в лице своих соратников – воинов-победителей», – передают их слова участники НИ ВПЦ «Подвиг».

Учитывая масштаб минувших событий, свою героическую историю может рассказать практически каждая российская семья. О сохранении памяти поколений каждый заботится по-своему. Так, в 2019 году на экраны вышла военная драма «Ржев», за съемками которой также стоит желание увековечить историю. Известно, что инициатором съемок стал российский предприниматель и меценат Евгений Пригожин. Основой для сюжета киноленты послужила повесть автора-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», в которой в качестве персонажа упомянут дед бизнесмена Евгений Ильич.

Сюжет фильма рассказывает всего об одном дне из жизни защитников Ржева. Однако по факту таких дней было множество, и за это время там погибло, было ранено или пропало без вести более 1,15 миллиона человек.

Сегодня Ржев является крупным патриотическим центром. Здесь установлен крупнейший в Европе мемориал советскому солдату. Здесь же продолжаются поиски останков солдат, защищавших Родину от врага. Найденных хоронят в Зубцовском районе, там со временем образовался уникальный воинский мемориал. В Веригино покоятся около 12 тысяч бойцов, из которых опознать пока удалось немногим более тысячи.

Ржев, Екатерина Попова

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