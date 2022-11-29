Житель Подмосковья, борясь с зубной болью, за три дня довел себя до внутреннего кровотечения

Подмосковные врачи спасли мужчину, который, чтобы унять зубную боль, выпил огромное количество обезболивающего, вызвавшего острую язву и кровотечение. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, в приемное отделение Московской областной больницы имени профессора Розанова бригада скорой помощи доставила молодого человека с жалобами на выраженную слабость, головокружение, боли в животе. Оказалось, что незадолго до этого, пациенту удалили зуб. Чтобы снизить болевой синдром, он без консультации со специалистами стал принимать один из противовоспалительных обезболивающих препаратов. Возникшую чуть позже боль в животе, он купировал теми же самыми таблетками. За три дня пациент употребил две упаковки препарата – в общей сложности 40 таблеток.

«Вот так, из-за беспечности, жизнь молодого человека оказалась на тоненькой ниточке! Осложнения от бесконтрольного приема обезболивающих не заставили себя долго ждать и в двенадцатиперстной кишке пациента возникла острая язва, которая разрушила кровеносный сосуд, приведя к массивному язвенному кровотечению. Критическая кровопотеря со снижением уровня гемоглобина до 40 г/л (при норме 140-160 г/л) потребовала экстренной госпитализации в отделение реанимации, переливания большого объема донорской эритроцитарной массы и плазмы», – рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Артем Косов.

Кровотечение удалось остановить эндоскопическим путем – язву обкололи специальным раствором и клипировали сосуд, что позволило избежать открытой операции со вскрытием просвета двенадцатиперстной кишки и прошиванием язвы. Далее последовал длительный период консервативной терапии и реабилитации в отделении хирургии.

Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, состояние пациента полностью стабилизировалось, молодой человек выписан из стационара под амбулаторное наблюдение.

Москва, Андрей Дорофеев

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