Оспа обезьян: человечество никогда с такой проблемой не сталкивалось

Оспа обезьян может стать предтечей реинкарнации оспы человека, считает бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, у проблемы появляется политическая составляющая после упоминания в коммюнике прошедшего на прошлой неделе саммита «Большой двадцатки». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Кроме того, что в балийской декларации была отмечена трехлетняя пандемия коронавирусной инфекции, в первых строках там была отмечена еще и так называемая оспа обезьян. Она была отмечена, как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», – уточнил Онищенко.

Академик обратил внимание, что в России зарегистрированы единичные случаи этой болезни. «Оспа обезьян продолжается. К счастью, в силу того, что нашу страну не затронули те новомодные веяния, которые касаются ЛГБТ, а оспа обезьян продолжает распространяться именно в этой специфической группе общества, у нас в России зарегистрировано всего 2 случая», – отметил он.

При этом эксперт обратил внимание, что в целом в мире зафиксировано порядка 90 тысяч заболевших. «Это, с одной стороны, вроде небольшая цифра, но, с другой стороны, она очень большая, потому что никогда такого человеческая цивилизация не встречала именно относительно оспы обезьян. Мы уже говорили о том, что оспа обезьян – это предтеча возможной реинкарнации человеческой оспы, которая является библейской инфекцией, которая была ликвидирована в 80-м году», – заключил Онищенко.

Москва, Мария Соколова

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