«Полная утрата суверенитета и обнищание граждан»: Запад втягивает Молдавию в ущербную для нее антироссийскую кампанию

Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по аналогичному с украинским сценарию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге.

«Запад руками властей республики (Молдавия) продолжает активно втягивать ее в свою антироссийскую кампанию. Сценарий аналогичен тому, который был реализован на Украине – зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, отход от нейтрального статуса, сближение с НАТО. И все это руками тех самых политиков, которые окормлялись именно из западной кормушки», – пояснила Захарова.

Официальный представитель МИД России обратила внимание на «деградацию ситуации со свободой слова», запретом на трансляцию российских телеканалов и навязывания населению республики «русофобии». «Это не внутриполитическая история. Она имеет последствия намного шире и более опаснее, нежели исключительно только локальное самодурство пришедших временно властей... Они не действуют в интересах собственного народа и проводят ту политику, которая нужна их спонсорам зарубежным, но не в интересах самих себя», – констатировала она.

«Они (власти Молдавии) делают все, чтоб осложнить жизнь своим гражданам. Мы надеемся, что в Кишиневе это осознают, найдут силы отказаться от навязываемого Западом порочного пути, который ведет к полной утрате суверенитета республики Молдова и обнищанию ее граждан. Вы в угоду США все это творите? – я сейчас к официальному Кишиневу (обращаюсь). Они вас забудут и предадут. Вы не первые и, увы, не последние – вытрут ноги и выбросят», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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