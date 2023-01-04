«К нему все относятся с уважением»: Пригожин рассказал о чернокожем бойце ЧВК «Вагнер» из Кот-д'Ивуара

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал, как бойцы ЧВК «Вагнер» относятся к уроженцу африканской республики Кот-д'Ивуара Коменану Абоя с позывным «Светень».

По словам бизнесмена, Абоя – отличный парень, который заслужил уважение бойцов. В ответ на запрос издания «Век» Пригожин также сообщил, что «Светень» мог бы стать прекрасным президентом Кот-д'Ивуара, но сам пока не знает об этом.

«Коменан Абоя с позывным Светень – отличный парень. К нему все относятся с уважением. Я думаю, что из него получится прекрасный президент Кот-д'Ивуара. Но он пока об этом не знает. Эти планы я с ним обсужу попозже», – цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин сообщил, что уроженец Африки добровольно примкнул к ЧВК «Вагнер». По словам самого бойца, Россию он уже считает отчизной и готов отстаивать интересы «второй Родины».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»