«Собаки лают – караван идет»: Пригожин отреагировал на кампанию по дискредитации ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопросы издания «Новый День» о кампании по дискредитации ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает пресс-служба «Конкорда».

Журналисты спросили у Пригожина, кто мог запустить кампанию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшие заключенные из ЧВК «Вагнер» якобы сбежали в Ростовской и Брянской областях.

«Действительно, в некоторых российских СМИ идет попытка не прямо-таки дискредитации ЧВК «Вагнер», но попытка побросать г**но на вентилятор. И думаю, что эта попытка дискредитации – явление наше внутреннее. Кому-то просто не нравится, что простые русские мужики, не участвовавшие в парадах на Красной площади, зачастую с небезукоризненным прошлым, могут побеждать врага. Но если мы вернемся к истории России, то все войны всегда выигрывал не спецназ с акробатическими этюдами, а те самые русские мужики с железными яйцами», – заявил Пригожин.

Корреспонденты «Нового Дня» также спросили у Пригожина о ситуации в Бахмуте (Артемовске). СМИ стали исключать из своих материалов данные о том, что в боях там участвует ЧВК «Вагнер».

«Что касается Бахмута, то я знаю под Бахмутом каждый перекресток и не видел там никого, кроме ЧВК «Вагнер». Поэтому попрошу тех, кто хочет объективности в материалах о его взятии, использовать фразу «ЧВК «Вагнер» берет Бахмут». Работа по Бахмуту – это наша высокая цель и высокая ответственность. Мы эту работу закончим. И сделаем это с честью», – заявил предприниматель.

Пригожин указал, что диванные аналитики рассуждают о взятии Бахмута. Однако важно понимать, что уже в начале августа подразделения компании вошли в город и вышли на улицу Патриса Лумумбы. При этом такие города, как Бахмут, никто с 1945 года не брал.

Предприниматель указал, что Бахмут на нынешний момент это место встречи двух войск. Одна армия пытается уничтожить другую, с чем ЧВК «Вагнера» отлично справляется, подчеркнул он.

«Есть одна цель – Слава российского оружия. Собаки лают – караван идет. И если собакам нравится лаять, то пусть лают. Кстати, дискредитация ЧВК «Вагнер» не подпадает под закон о дискредитации российской армии», – указал Пригожин.

Ранее Пригожин проводил домой отработавших контракт с ЧВК «Вагнер» экс-заключенных. Всех их ранее наградили медалями «За отвагу».

Москва, Светлана Антонова

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