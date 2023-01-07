Морозный рекорд: рождественская ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Рождественская ночь в Москве оказалась самой холодной с начала зимы. Как сообщил центр «Фобос», на базовой метеостанции ВДНХ к 6 часам утра минимальная температура воздуха опустилась до отметки в −23,4°.

На других метеостанциях Москвы минимальные показания термометров составили от −21,1 до −24,8°. При этом на территории Подмосковья морозы вплотную подобрались к отметке в −30°. В частности, на севере региона, в Талдоме, минимальная температура воздуха составила −29,4°.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, рекордно низкая температура воздуха задержится в центре России, по меньшей мере, до вторника, 10 января. Рождественские морозы в этом году могут стать самыми продолжительными в 21 веке.

Москва, Светлана Антонова

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