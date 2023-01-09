Московские злоумышленники использовали для мошенничества базу покупателей лекарств и БАДов

Пятеро жителей столичного региона выманили у своих жертв более двух миллионов рублей, получив доступ к базе данных покупателей лекарств и биодобавок. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Злоумышленники получили доступ к базе данных с именами и телефонами покупателей лекарств и биологически активных добавок. Фигуранты звонили им и представлялись сотрудниками государственных контрольно-надзорных ведомств. Они сообщали, что в отношении производителей препаратов возбуждено уголовное дело, а тем, кто приобретал некачественную продукцию, положена денежная компенсация», – рассказала Волк.

По ее словам, мошенники убеждали жертв, что для получения компенсации необходимо заплатить налог и страховку. Граждане, многие из которых пожилые люди, перечисляли деньги на указанные аферистами счета.

Предварительно установлена причастность подозреваемых к 30 эпизодам мошенничества. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Дела соединены в одно производство.

«В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты электронные носители информации, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Полицейские изучают их для установления всех возможных эпизодов противоправной деятельности», – отметила Волк.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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