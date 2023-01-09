Пожилой иностранец обворовал актрис в театре на Арбате

Мужчина, приехавший в столицу из одного из государств ближнего зарубежья, украл дорогие телефоны у актрис театра на Арбате. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в одном из театров на улице Арбат, зашёл в незакрытую гримёрку, откуда похитил два дорогостоящих гаджета, принадлежащих актрисам. Общий материальный ущерб составил 132 тысячи рублей. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению», – говорится в сообщении ведомства.

По подозрению в хищении телефонов сотрудники уголовного розыска задержали по месту временного проживания в подмосковном городе Щербинке ранее неоднократно судимого 60-летнего гостя столицы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

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