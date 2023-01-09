Синоптики обещают скорое потепление в московском регионе

Сильные морозы скоро ослабеют в московском регионе. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к концу недели воздух прогреется до околонулевых значений.

По данным синоптиков, в ночь на вторник будет облачно с прояснениями. По области местами небольшой снег, в Москве -19...-17°, в центре города -16...-14°, по области -21...-16°, местами до -26°. Днем местами небольшой снег, в Москве -11...-9°, по области -14...-9°. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Гололедица.

В среду, 11 января, облачно. Ночью преимущественно без осадков, в Москве -13...-11°, по области -16...-11°. Днем небольшой снег, местами метель, в Москве -10...-8°, по области -12...-7°. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Гололедица.

В четверг, 12 января, облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, в Москве -11...-9°, по области -14...-9°. Днем преимущественно без осадков, в Москве -8...-6°, по области -11...-6°. Ветер южный 6-11 м/с. Гололедица.

13 января ветер сохранит южное направление и ослабнет до 3-8 м/с. Будет облачно, местами небольшой снег, ночью -11...-6°, днем -8...-3°. В субботу, 14 января, также ожидается облачность и небольшой снег. Ночью -8...-3°, днем -5...0°, ветер юго-западный 3-8 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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