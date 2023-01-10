«Лимит ошибок и неудач мы выбрали» – эксперт о главных рисках для России в 2023 году

Для России наступивший 2023 год пока не предвещает катастроф, однако понадобится государственная мудрость, чтобы в очередной раз не обмануться в обещаниях Запада. Такое мнение высказал в комментарии РИА «Новый День» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его оценке, к концу года станет понятно, когда закончится специальная военная операция (СВО).

«Год будет непростой – это уже ясно, потому что мы должны завершить то, что начали – СВО. К концу этого года будет ясно, когда все это закончится. Пока это неясно», – считает Жарихин.

Эксперт обратил внимание, что одним из главных вызовов в этом году станет риск в очередной раз попасть в ловушку обещаний Запада. «Все-таки Запад, с которым мы казалось бы навсегда поссорились, но, тем не менее, разумные люди там есть. Они почувствовали, что нас вот так «с налета» не возьмешь, и поэтому всё в большей степени оттуда будут в течении этого года приходить сигналы о необходимости о чем-то договариваться. Но учитывая, что в общем-то всем хочется мира, здесь самое главное – не кинуться тут же в объятия (Запада). Мы уже знаем, как они умеют нас обманывать, и делали это не раз. Здесь должен быть мудрый подход и выдержка – не кидаться на первые некие позитивные сигналы оттуда. А это будет достаточно сложно сделать. Но для этого и нужна государственная мудрость», – пояснил эксперт.

«Предыдущий год показал, что в новом году ничего уж особенно катастрофичного с Россией, с ее экономикой не случится. Мы зачастую даже удивляясь сами – обнаружили, что у нас все-таки экономика более устойчивая, чем нам казалось. Но в то же время изображать сверхоптимизм или на радость очень немногим поверившим людям кричать, что мы их одной левой сделаем, тоже не буду», – подчеркнул он.

Говоря об экономических рисках, Жарихин отметил их непредсказуемость даже для профессионалов. «Когда наши метеорологи дают в очередной раз не совсем верный прогноз, я их прощаю. Наши экономисты и, если б только наши, вообще все мировые экономисты, дают абсолютно неверные прогнозы и попадают пальцем в небо. Метеорологи еще, так сказать, молодцы на их фоне. И поэтому давать прогноз, что будет с мировой экономикой, с нашей экономикой, с курсом рубля, юаня, доллара и так далее – это значит скорее становиться звездочетом, но отнюдь не экономистом, которым тем более я не являюсь», – отметил он.

«Вроде бы лимит ошибок и неудач мы выбрали в прошлом году. И поэтому, надеюсь, все мы будем сверху донизу тщательнее, ответственнее, и таким образом все-таки постараемся в этом году, чтобы у нас были в основном победы, а не поражения», – заключил Жарихин.

Москва, Мария Соколова

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