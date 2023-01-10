У россиян появилась онлайн-возможность прописать ребенка

Зарегистрировать ребёнка по месту жительства в России стало гораздо проще. Как сообщила пресс-служба Минцифры РФ, подать заявку родители теперь могут в режиме онлайн через портал «Госуслуги».

В ведомстве пояснили, что раньше оформить прописку ребёнку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать эти учреждения не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Документ можно распечатать и использовать для получения других госуслуг: записать ребёнка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия.

Прописать ребёнка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление, для оформления которого нужны: паспорта обоих родителей и свидетельство о рождении ребёнка или реквизиты актовой записи.

МВД рассмотрит заявление в течение 6 рабочих дней, а электронное свидетельство придёт в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в отеле внутренних дел.

Москва, Светлана Антонова

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