Басманный суд заочно арестовал сына основателя «Вымпелкома» по делу о мошенничестве

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал сына основателя компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Дмитрия Зимина – предпринимателя Бориса Зимина*, признанного в РФ иноагентом. Как сообщает «Интерфакс», бизнесмен проходит по делу о крупном мошенничестве.

«Суд постановил: избрать в отношении Зимина* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Зимина* на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ», – огласил решение судья Алексей Криворучко.

Зимину* в России заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

В уголовном деле идет речь о хищении и продаже контрольного пакета российского ООО «Брайнстон» и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. Кроме Зимина*, в качестве обвиняемых, согласно информации СМИ, проходят инвестиционный директор фонда Winterberg Group Ильнур Азмуханов, гендиректор компании Singular СIS Ральф Новак и соучредитель швейцарской инвестиционной компании Bryanston Group Фабиан Кройхер. Первые двое находятся в России под стражей, последний – арестован заочно.

Согласно судебным материалам, сумму нанесенного ему ущерба потерпевший по делу – соучредитель Bryanston Бенедикт Соботка – оценил в 4 млрд руб.

* – Борис Зимин признан в Российской Федерации иностранным агентом

Москва, Андрей Дорофеев

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