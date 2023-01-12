Детские свечи с ибупрофеном пропали из московских аптек

В московских аптеках закончились детские свечи с ибупрофеном, входящие в перечень жизненно важных лекарств. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные сайтов крупных аптечных сетей, агрегаторов и служб по поиску препаратов.

Такое противовоспалительное лекарство, в частности, сейчас нельзя купить на площадках агрегаторов «Здравсити» и «Аптека.ру» (ими владеют крупные дистрибуторы «Протек» и «Катрен»), а также в «Еаптеке». Представитель последней подтвердил, что в наличии имеется только суспензия с этим действующим веществом. Не удалось найти ибупрофен в форме суппозиториев (свечей) и в онлайн-каталогах аптек «Мелодия здоровья», «Аптечная сеть 36,6», «Ригла» и «Будь здоров», а также «Доктор Столетов» и «Аптека Озерки». Согласно данным поисковика «Аптекамос», лекарство есть лишь в одной аптеке в Московской области.

Перебои с поставками препарата подтвердил главврач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, нехватка наблюдается с начала 2023 года из-за высокого спроса и небольшого предложения в аптеках. Ибупрофен в суппозиториях используют дети разных возрастов, в том числе с ограниченными возможностями. Они применяются в тех случаях, когда ребенок не готов принимать препарат перорально из-за тошноты или особенностей характера.

В то же время в пресс-службе Росздравнадзора заявили, что в России достаточно детского ибупрофена в форме суспензии для приема внутрь. Запасов препарата хватит более чем на полгода.

«В настоящее время остатки препарата обеспечивает более чем полугодовую потребность. Производство и поставки продолжаются», – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в 2022 году в оборот в России было введено более 17,5 млн упаковок ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии. Этот показатель превысил цифры 2021 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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