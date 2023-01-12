Лавров 18 января подведет внешнеполитические итоги 2022 года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 января проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии в 2022 году. Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«18 января ориентировочно в 11:00 в пресс-центре МИД РФ непосредственно в этом зале состоится традиционная ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на которой он подведет основные итоги внешнеполитические итоги года ушедшего, 22-го. Пройдет она буквально онлайн во всех смыслах этого слова», – сообщила Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что аккредитация будет открыта сегодня и продлится до 12:00 16 января, «так что готовьтесь и готовьте вопросы». «Мы пригласим российских и зарубежных журналистов присутствовать на ней очно. Также дадим возможность наблюдать за пресс-конференцией в онлайн формате на сайте МИД РФ, наших аккаунтах в соцсетях, также будет предоставлен перевод на иностранные языки», – отметила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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