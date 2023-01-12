Потепление в Москве задержится, как минимум, до середины следующей недели

Потепление, начавшееся в московском регионе на этой неделе, будет продолжаться в ближайшие дни. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Над северной половиной Европейской России на высотах установились западно-восточные потоки. Вместе с ними в регион поступают теплые воздушные массы, и о недавних морозах мы начали забывать», – говорится в сообщении синоптиков.

По их прогнозу, в пятницу, 13 января, в регионе будет облачно, местами небольшой снег. Ночью в Москве -8...-6°, по области -11...-6°. Ветер южный 6-11 м/с. Днем в столице -4...-2°, в Подмосковье -6...-1°. Ветер южный 6-11 м/с. Гололедица.

В субботу, 14 января, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью в Москве -5...-3°, по области -7...-2°. Днем в столице -2...0°, в Подмосковье -5...0°. Ветер южный 5-10 м/с. Гололедица.

Еще теплее станет в воскресенье, 15 января. Ночью в Москве -3...-1°, по области -5...0°. Днем в столице -2...0°, в Подмосковье -5...0°. Ветер южный 5-10 м/с. Гололедица. Облачно, местами небольшой снег.

В первые два дня следующей недели днем в столичном регионе будет до 2° выше нуля.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»