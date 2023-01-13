На Арбате задержали жителя столицы, пытавшегося сбыть советские медали

Правоохранители задержали на Арбате мужчину, пытавшегося сбыть государственные награды СССР. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В московскую полицию от неравнодушных граждан поступило сообщение о том, что неизвестный в пунктах оценки и скупки антиквариата на улице Арбат пытается продать предметы, схожие с государственными наградами СССР. Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Арбат незамедлительно выехали по адресу и задержали злоумышленника. Им оказался 44-летний житель столицы», – говорится в сообщении ведомства.

У мужчины полицейские изъяли медали: «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», а также юбилейную медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«Задержанный пояснил, что нашёл их на улице. Экспертиза установила, что изъятые медали являются подлинными государственными наградами», – добавили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 324 Уголовного кодекса РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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