Почти две сотни украшений пыталась контрабандой ввезти в Россию пассажирка рейса Дели – Москва

Более 180 незадекларированных ювелирных изделий обнаружили у пассажирки, прилетевшей в Москву из Индии. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Шереметьевской таможни.

«В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали прибывшую из Дели пассажирку. 49-летняя гражданка Российской Федерации перевозила в своем багаже 186 изделий из золота и серебра – кольца, серьги, браслеты, кулоны, цепочки, запонки. Все это было обнаружено таможенниками в ходе рентгеноскопии багажа пассажирки», – говорится в сообщении ведомства.

Экспертиза установила, что украшения изготовлены из золота 585 и 750 проб и серебра 925 пробы со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней – бриллиантов, корундов, бериллов, кварца, гранатов, турмалинов, топазов, бирюзы, жемчуга. Стоимость товаров составила почти 2,5 млн рублей.

Как добавили таможенники, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров).

Москва, Андрей Дорофеев

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