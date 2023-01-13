Актриса Людмила Максакова подала в суд из-за свалившегося к ней на балкон рабочего

Актриса Людмила Максакова подала в суд на Фонд капитального ремонта Москвы за то, что к ней на балкон упал рабочий, обновлявший фасад её многоэтажки в центре столицы. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал Mash.

«По словам народной артистки РСФСР, мужчина в спецовке оказался почти внутри её дома в Брюсовом переулке летом прошлого года. Тогда Людмилы Васильевны не было в городе. Поэтому, чтобы вытащить самого везучего работника, спасателям пришлось выломать дверь в квартиру, натоптать и испортить ауру», – пишут авторы канала.

По их данным, Максакова в исковом заявлении требует выплатить ей 347,5 тысяч рублей за испорченную входную дверь и 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Москва, Андрей Дорофеев

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